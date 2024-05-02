В Грузии ответили на критику США по поводу закона об иноагентах

Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в ответ на слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что закон об иноагентах ставит страну на опасную траекторию заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Очевидно, что мы внимательно знакомимся с заявлениями наших дружественных стран, но действуем так, как того требует, прежде всего, наше общество и национальная безопасность», — заявил Ионатамишвили.

Он подчеркнул, что не услышал аргументов ни от политиков внутри страны, ни за ее пределами. Грузия далека от «субъективных мнений», поэтому закон об иностранных агентах будет рассмотрен в третьем чтении, уточнил политик.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Ранее в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.