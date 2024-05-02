Подразделения группировки войск «Запад» отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР и в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что войска улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Синьковки, Боровой и Купянска Харьковской области.

ВСУ лишились 155 мм самоходной установки «Krab» польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152 мм самоходной артиллерийской установки «Акация».

До этого в военном ведомстве сообщили, что российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Удар Су-25 группировки войск «Восток» наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам, подчеркнули в минобороны. В результате этих действий были уничтожены специальная техника и живая сила ВСУ.

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении.