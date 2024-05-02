Руководство ОБСЕ уличили в нежелании вспоминать о трагедии в Одессе

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в этом году решило не вспоминать о трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Максим Буякевич на заседании ее Постоянного совета, сообщает ТАСС.

«Вызывает возмущение и то, что и в руководстве ОБСЕ вновь предпочли не вспоминать об этой страшной трагедии», — сказал дипломат, предположив, что отсутствие данной темы на повестке связано с невозможностью использовать ее в пропагандистских антироссийских целях.

2 мая члены «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели акцию «Одесса. Помним» в десятках регионов страны, почтив память жертв трагедии в Доме профсоюзов, произошедшей 10 лет назад в Одессе.

В апреле в России заочно был арестован из организаторов поджога Дома профсоюзов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил о бессилии Совета Европы во время трагедии в Одессе.