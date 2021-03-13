Названы сроки нового этапа программы туристического кешбэка

Российское правительство одобрило выделение средств Ростуризму на первый в текущем году этап программы туристического кешбэка, сообщается на сайте кабмина.

Проведение нового этапа запланировано на март-апрель 2021 года, в рамках программы россияне смогут забронировать туры до июня, указано в сообщении.

«Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации», – отмечает правительство.

В 2020 году кабинет министров объявил о программе стимулирования туристических поездок по России, в рамках которой россиянам возвращалась часть стоимости приобретенных туров. Россияне в рамках программы в 2020 году потратили на отдых внутри страны 6,5 млрд рублей, 1,2 млрд рублей из этой суммы им вернули. В программе приняли участие около 300 тысяч человек.