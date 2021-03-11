Назван главный недостаток четырехдневной рабочей недели

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Главным недостатком четырехдневной рабочей недели является необходимость снизить заработную плату. Об этом рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий в интервью «Известиям».

«На сегодняшний день зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. Сокращение рабочей недели со стороны компаний может повлиять на уровень заработной платы», — сказал Корицкий.

По его словам, 61% работодателей заявили о необходимости снизить оплату труда при четырехдневной рабочей неделе, только 36% глав компаний считают, что выплачиваемые суммы не изменятся.

Кроме того, Корицкий рассказал, что всерьез говорить о таком переходе преждевременно, потому что только 6% опрошенных компаний заявили о готовности к таким изменениям.

Ранее омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин в РФ.