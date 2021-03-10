Илон Маск разбогател за сутки на $25 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Илон Маск Илон Маск
Илон Маск
Global Look Press

Акции компании Tesla, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, продолжают расти на торгах, благодаря чему его состояние увеличилось на $25 млрд за сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе на бирже фиксировалось резкое падение акций: их стоимость опустилась до $540,4 млрд, а состояние бизнесмена снизилось на $27 млрд. Однако за несколько часов торгов, 9 марта, цена акций Tesla выросла почти на 15% и достигла $608,5 млрд. Тенденция к росту сохранилась и 10 марта. Таким образом, состояние Маска выросло на $25,1 млрд за 24 часа.

В списке самых богатых людей мира, Илон Маск занимает второе место, отмечает Bloomberg.

Ранее Маск потерял более 6 млрд за сутки.