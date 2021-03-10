Курс доллара растет до 74 рублей в начале торгов

Курс доллара растет на открытии торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7.05 мск, курс доллара расчетами на «завтра» поднимается на 11 коп., до 74,03 руб.

При этом евро также дешевеет на три коп., до 87,97 руб.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent на май составила $66,93 за баррель.

Ранее стало известно, что евро на торгах опустился ниже 88 рублей впервые с сентября.