Курс доллара растет до 74 рублей в начале торгов
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс доллара растет на открытии торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 7.05 мск, курс доллара расчетами на «завтра» поднимается на 11 коп., до 74,03 руб.
При этом евро также дешевеет на три коп., до 87,97 руб.
Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent на май составила $66,93 за баррель.
Ранее стало известно, что евро на торгах опустился ниже 88 рублей впервые с сентября.
close