Мозырский НПЗ в Белоруссии возобновил прием нефти по «Дружбе»

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта», – рассказал Демин.

По его словам, перерыв был связан с поставкой на завод азербайджанской нефти.

В январе Мозырский НПЗ начал получать от российских нефтекомпаний компенсации за поставленную по трубопроводу «Дружба» загрязненную нефть.