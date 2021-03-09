В Госдуме предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен

В Госдуме предложили наказывать тех, кто провоцирует рост цен на продукты, сообщают «Известия».

В уголовный кодекс собираются внести нормы, дополняющие статью УК 185.3. «Манипулирование рынком», согласно которым появится ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, в качестве наказания для физических лиц предлагает назначить штраф от 200 до 500 тыс. или лишение свободы до трех лет, а для юридических — наказание в виде штрафа от 500 до 800 тыс. рублей.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — рассказал Выборный.

Депутат утверждает, что недобросовестные продавцы часто размещают фейки, чтобы создать спрос на товар, а затем повышают его цену, объясняя это повышенным спросом. Выборный добавил, что подорожание нередко связано с попытками иностранных торговых сетей «подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру».

Ранее экономист рассказал, как можно предотвратить рост цен на продукты в России.