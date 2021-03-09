В Госдуме предложили внести в УК наказание за фейки о росте цен на продукты

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания, пишут «Известия».

В статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» предлагается добавить новую часть, в которой говорится об ответственности за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Проектом предусматривается наказание за такую деятельность — штраф от 200 до 500 тыс. рублей для физических лиц и от 500 до 800 тыс. — для юридических. Кроме того, граждане могут лишить свободы на срок до трех лет.

Как отметил Выборный, речь идет об уголовной ответственности «за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары».

Он отметил, что спекулянты, которые часто сеют панику, нередко используют данный прием. Они делают это, размещая фейки с целью создания ажиотажного спроса на товар. Затем торговцы поднимают цены, объясняя это высоким спросом, указал парламентарий.