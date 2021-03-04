Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 2 — 5 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна», — заявил он.

Также пресс-секретарь добавил, что представить данный форум без участия главы государства невозможно.

Ранее фонд «Росконгресс» сообщил, что ПМЭФ в этом году состоится 2 — 5 июня.