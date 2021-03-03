Потребители скопили почти $3 трлн за время пандемии

Во всем мире за время карантина потребители накопили $2,9 трлн сбережений. Эти средства могут стимулировать экономику после отмены ограничений, считает Bloomberg Economics.

Из-за необходимости находиться дома во время карантинных ограничений жители США, Китая, Великобритании, Японии и крупных стран Евросоюза копили деньги. Bloomberg предполагает, что некоторые продолжают откладывать сбережения. Например, в американцы накопили $1,5 трлн — эта сумма составляет более половины общемировых накоплений и превышает среднегодовой рост ВВП. Помимо общих факторов, повлиявших на рост сбережений, таких как закрытие многих магазинов и предприятий сферы услуг, резкое ограничение туризма, потребители получали в США прямую финансовую помощь от правительства в виде чеков.

Кроме того, внушительные суммы дополнительных накоплений были отложены потребителями в Китае — 2,8 трлн юаней (около $430 млрд), Японии — 32,6 трлн иен (около $300 млрд), Великобритании — £117 млрд, Германии — €142 млрд, Франции — €125 млрд, Испании — €66 млрд, Италии — €54 млрд.

Аналитики издания полагают, что такая экономия людей сможет обеспечить восстановление экономики после пандемии COVID-19 и широкого использования вакцин.

«В краткосрочной перспективе многое зависит от поведения после пандемии, которое может занять некоторое время, чтобы вернуться к прежним нормам», — считает Елена Шулятьева, старший американский экономист Bloomberg Economics.

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