В России разрабатывают сервис для хранения электронных чеков

В России появится сервис для хранения электронных чеков. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы.

«Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (неперсонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что у покупателя будет возможность отказаться от электронного чека в пользу бумажного, в котором не будет указана электронная почта и телефон покупателя.