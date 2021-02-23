Украина вышла из соглашений СНГ об авиации

Украина вышла из подписанных соглашений в рамках СНГ о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, передает ТАСС.

Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточняется, Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, а также из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о выходе страны из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.