Росавиация не планирует приостанавливать полеты Boeing 777 из-за инцидента с двигателем

В Росавиации не рассматривают вопрос о приостановке полетов самолетов Boeing 777 в РФ после инцидента с двигателем лайнера в Колорадо, передает ТАСС.

В агентстве воздушного транспорта заявили, что российские авиакомпании используют самолеты Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B.

«В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями», — добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что 20 февраля из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777, который летел из Денвера в Гонолулу, рухнули на жилой район в американском штате Колорадо. После этого федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уведомило о проверках ряда самолетов Boeing 777.