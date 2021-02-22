Биткоин снижается более чем на 3% после стремительного роста

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник, 22 февраля, снижается на 3,41% — до $55,788 тыс. На это указывают данные портала CoinDesk на 11.39 мск.

Накануне, 21 февраля, стоимость биткоина поднялась выше $58 тыс., установив очередной исторический рекорд.

До этого стоимость биткоина поднималась максимум до $57 тыс.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.