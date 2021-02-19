США профинансируют программу ВОЗ по вакцинации COVAX

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона намерена выделить средства на поддержку программы Всемирной организации здравоохранения COVAX. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление политик сделал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в формате видеоконференции.

По его словам, США выделят на программу, которая призвана помочь неблагоприятным странам получить препарат для вакцинации населения от коронавируса, $2 млрд.

21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.

Ранее в ВОЗ выразили надежду, что «Спутник V» после сертификации войдет в программу COVAX.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».