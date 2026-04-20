«Чуть не ударил по телевизору»: новая серия «Эйфории» вызвала скандал из-за нацистской символики

Интернет-пользователи шокированы показом нацистского флага в сериале «Эйфория»
Финальный эпизод сериала «Эйфория» вызвал критику из-за нацистского флага и татуировки со свастикой. Об этом пишет сайт metro.co.uk.

К концу серии героиня Хлои Черри, Фэй Валлерант, участвует в откровенной сцене с наркоторговцем Уэйном (Тоби Уоллес). На стене спальни за спиной мужчины виден нацистский флаг, а его татуировка со свастикой продемонстрирована зрителю крупным планом.

СМИ отмечает, что интернет-пользователи сочли сцену излишней. Один из фанатов заявил, что «чуть не ударил по телевизору», увидев флаг, а другой добавил: «Это не несет никакой реальной цели, кроме шокирующего эффекта».

До этого создателей «Эйфории» обвиняли в сексуализации несовершеннолетних из-за сцены, где героиня Сидни Суини работает вебкам-моделью в провокационном образе с соской во рту.

Третий сезон «Эйфории», добавляет metro.co.uk, заметно отличается от предыдущих: вместо привычной подростковой драмы сюжет сместился в сторону криминальной истории. Он также получил смешанные отзывы зрителей: на Rotten Tomatoes его рейтинг составил около 50%, что значительно ниже оценок первых двух сезонов (80% и 78% соответственно).

