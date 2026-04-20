Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Раде назвали нехорошей новостью победу Радева в Болгарии

Нардеп Гончаренко назвал нехорошей новостью победу Радева на выборах в Болгарии
Stoyan Nenov/Reuters

Победа на выборах Румена Радева и его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах является нехорошей новостью для Украины и может отразиться на ее поддержке. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Является ли это хорошей новостью для нас? Определенно нет. Радев скептически относится к поддержке Украины», — написал Гончаренко.

В то же время он заметил, что речи о появлении «нового Орбана не идет», имея в виду позицию уходящего с поста премьера Венгрии Виктора Орбана, который известен негативным отношением к Украине.

На выборах в Болгарии победила партия бывшего президента страны Румена Радева, которого в Евросоюзе окрестили «пророссийским политиком». Радев известен своей скептической позицией по отношению к военной поддержке Украины, и неоднократно критиковал действия Евросоюза.

Действительно ли Москва обрела нового союзника и появится ли в Европе «второй Орбан» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз поздравил Радева с победой на выборах в Болгарии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!