В Раде назвали нехорошей новостью победу Радева в Болгарии

Победа на выборах Румена Радева и его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах является нехорошей новостью для Украины и может отразиться на ее поддержке. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Является ли это хорошей новостью для нас? Определенно нет. Радев скептически относится к поддержке Украины», — написал Гончаренко.

В то же время он заметил, что речи о появлении «нового Орбана не идет», имея в виду позицию уходящего с поста премьера Венгрии Виктора Орбана, который известен негативным отношением к Украине.

На выборах в Болгарии победила партия бывшего президента страны Румена Радева, которого в Евросоюзе окрестили «пророссийским политиком». Радев известен своей скептической позицией по отношению к военной поддержке Украины, и неоднократно критиковал действия Евросоюза.

Действительно ли Москва обрела нового союзника и появится ли в Европе «второй Орбан» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз поздравил Радева с победой на выборах в Болгарии.