Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Тарифы неприлично высокие»: депутат Госдумы — о стоимости мобильной связи

Депутат Миронов: мобильная связь для пенсионеров должна стоить 200 рублей
Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

Операторы связи должны возвращать россиянам деньги за неоказанные услуги при отключениях мобильного интернета, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что стоимость услуг операторов — «неприлично высокая».

«Тарифы на мобильный интернет неприлично высокие. Повышаются они постоянно, и сотовые операторы не дают этому никаких вразумительных объяснений. Делают что хотят, а люди страдают, потому что качественная и доступная связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. «Справедливая Россия» предлагает сделать так, чтобы при отключениях интернета в связи с повышением мер безопасности и угроз БПЛА сотовые компании проводили перерасчет, снижали тарифы или предоставляли пакет бесплатных услуг. Надо компенсировать потери абонентов, потому что люди не должны платить за неоказанные услуги», — сказал он.

Миронов считает, что мобильная связь для пенсионеров должна предоставляться по социальному тарифу — 200 рублей в месяц.

«Федеральная четверка» повышает тарифы аккуратно, по чуть-чуть: через абонентскую плату или, например, вводят ежедневное списание за использование безлимитного интернета. Объясняют это инфляцией, повышением НДС, инвестициями в развитие сетей, но людям-то что с того? Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести госрегулирование тарифов на мобильную связь и интернет. Нужно обязать операторов уведомлять о предстоящих изменениях тарифов с обязательным экономическим обоснованием такого решения. Крайне важно защитить интересы пенсионеров и граждан с низкими доходами. Для них вообще надо ввести «социальный тариф» на сотовую связь стоимостью не более 200 рублей в месяц с бесплатным пакетом мобильного интернета. К сожалению, СВО и «форс мажор» стали удобной отговоркой сотовых компаний», — заключил он.

Ранее депутат заявил, что операторы должны решить проблему с доступом к сервисам РФ из-за рубежа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
