«Тарифы неприлично высокие»: депутат Госдумы — о стоимости мобильной связи

Операторы связи должны возвращать россиянам деньги за неоказанные услуги при отключениях мобильного интернета, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что стоимость услуг операторов — «неприлично высокая».

«Тарифы на мобильный интернет неприлично высокие. Повышаются они постоянно, и сотовые операторы не дают этому никаких вразумительных объяснений. Делают что хотят, а люди страдают, потому что качественная и доступная связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. «Справедливая Россия» предлагает сделать так, чтобы при отключениях интернета в связи с повышением мер безопасности и угроз БПЛА сотовые компании проводили перерасчет, снижали тарифы или предоставляли пакет бесплатных услуг. Надо компенсировать потери абонентов, потому что люди не должны платить за неоказанные услуги», — сказал он.

Миронов считает, что мобильная связь для пенсионеров должна предоставляться по социальному тарифу — 200 рублей в месяц.

«Федеральная четверка» повышает тарифы аккуратно, по чуть-чуть: через абонентскую плату или, например, вводят ежедневное списание за использование безлимитного интернета. Объясняют это инфляцией, повышением НДС, инвестициями в развитие сетей, но людям-то что с того? Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести госрегулирование тарифов на мобильную связь и интернет. Нужно обязать операторов уведомлять о предстоящих изменениях тарифов с обязательным экономическим обоснованием такого решения. Крайне важно защитить интересы пенсионеров и граждан с низкими доходами. Для них вообще надо ввести «социальный тариф» на сотовую связь стоимостью не более 200 рублей в месяц с бесплатным пакетом мобильного интернета. К сожалению, СВО и «форс мажор» стали удобной отговоркой сотовых компаний», — заключил он.

