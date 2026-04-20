МИД Венгрии возглавит Орбан

Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Министром иностранных дел правительства «Тисы» будет Анита Орбан, которая приняла предложение», — сообщил он.

Орбан была советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД страны, где занималась вопросами энергетической безопасности. Бывший премьер страны Виктор Орбан является ее однофамильцем, никаких родственных связей у них нет.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Главными соперниками на них были Орбан с партией «Фидес» и Мадьяр с партией «Тиса». Последняя по итогам голосования обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Теперь в республике должны выбрать нового премьер-министра, это необходимо сделать в течение 30 дней.

После поражения Орбан признался, что в день парламентских выборов чувствовал боль, а теперь лечится «трудотерапией».

Ранее Лукашенко связал поражение Орбана на выборах с внутренней политикой.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

