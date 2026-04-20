МИД Венгрии возглавит Орбан

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Министром иностранных дел правительства «Тисы» будет Анита Орбан, которая приняла предложение», — сообщил он.

Орбан была советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД страны, где занималась вопросами энергетической безопасности. Бывший премьер страны Виктор Орбан является ее однофамильцем, никаких родственных связей у них нет.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Главными соперниками на них были Орбан с партией «Фидес» и Мадьяр с партией «Тиса». Последняя по итогам голосования обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Теперь в республике должны выбрать нового премьер-министра, это необходимо сделать в течение 30 дней.

После поражения Орбан признался, что в день парламентских выборов чувствовал боль, а теперь лечится «трудотерапией».

Ранее Лукашенко связал поражение Орбана на выборах с внутренней политикой.