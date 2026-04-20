Умер самый известный двойник Пугачевой

Самый известный двойник певицы Аллы Пугачевой — Алексей Золотов — скончался на 58-летнем году жизни в подмосковном поселке Богородское. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек и пневмония.

18 апреля Золотову стало плохо. После того, как он перестал выходить на связь с родственниками, они приехали к нему и застали артиста в тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

Золотов был инициаторам фестиваля «Пугачевская весна» и одним из самых известных пародистов Аллы Пугачевой.

В марте глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал отменить концерт, посвященный дню рождения Пугачевой. В разговоре с «Газетой.Ru» он рассказал, что хочет добиться срыва мероприятия ради безопасности россиян. По его мнению, так как отношение к певице сейчас неоднозначное у населения, нельзя исключать провокации.

Фестиваль «Пугачевская весна» должен был состояться 15 апреля в Москве в клубе «Огород». Его ежегодно организует сообщество фанатов артистки, а также ее друзья — бывшая бэк-вокалистка Екатерина Бачурина и «двойник» Пугачевой Наталья Буйницкая.

Позже мероприятие было отменено.

Пугачева уехала из России после начала СВО вслед за мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). По последним данным, сейчас звездная семья живет на Кипре, но готовится к переезду в Болгарию.

Ранее двойники уехавших из РФ звезд столкнулись с отсутствием заказов на корпоративы.