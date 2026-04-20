Трамп сделал заявление о переговорах США и Ирана в Исламабаде

Делегация США с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп газете New York Post.

Он отметил, что стороны переговоров «настроены серьезно».

«Они уже направляются туда... Они будут там сегодня вечером по времени», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что в делегацию входят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

До этого турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские источники сообщило, что Иран примет участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде, «несмотря на последние враждебные действия в Ормузском проливе». Агентство также сообщает, что в преддверии ожидаемого второго раунда переговоров в пакистанской столице приняты усиленные меры безопасности.

20 апреля телеканал CNN сообщил, что Иран выдвинул США требование смягчить санкции и разморозить активы Тегерана на сумму более $20 млрд в обмен на передачу иранских запасов обогащенного урана. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Исламская республика не намерена вывозить обогащенный уран ни в США, ни куда-то еще.

