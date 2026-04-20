Армия США захватила иранское судно, пытавшееся прорвать блокаду. Тегеран заявил, что перемирие нарушено

Иран атаковал дронами корабли США в ответ на захват своего судна

Американские военные, перехватив сухогруз Touska под флагом Ирана, нарушили режим прекращения огня, заявил МИД Ирана. В ответ на захват судна Тегеран нанес удар дронами по кораблям США. Теперь под вопросом и дальнейшие переговоры о мире между Вашингтоном и Тегераном. Из-за чего прервалось хрупкое перемирие — в материале «Газеты.Ru».

«Морское пиратство»

19 апреля сухогруз Touska под иранским флагом попытался прорвать установленную США морскую блокаду. Американский эсминец USS Spruance перехватил судно, следовавшее в порт Бандар-Аббас, а морпехи с десантного корабля USS Tripoli захватили его.

По версии американских властей, судно Touska «не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов».

Тегеран назвал атаку «вооруженным пиратством» и анонсировал ответные меры. Позже Иран атаковал несколько американских кораблей беспилотниками.

«Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», — процитировали журналисты военных.

В штабе «Хатам аль-Анбия» подчеркнули: Тегеран ответит на любые дальнейшие действия Вашингтона. Атакованный сухогруз, уточнили в штабе, следовал из Китая в Иран.

Как заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Тегеран расценивает произошедшее как акт агрессии.

«США, проявляя противоречивое поведение и постоянно нарушая условия перемирия, показали, что не настроены серьезно на дипломатический процесс», — сказал Багаи.

Он также отметил, что нарушения соглашений с Ливаном и попытки морской блокады Ирана со стороны американской армии — «явный пример агрессивных действий, согласно резолюциям ООН».

Багаи напомнил о «дорогостоящем опыте последнего года и многократных предательствах США в дипломатии». По его словам, Вашингтон менее чем за девять месяцев дважды нарушал международное право во время переговоров, «убивая старейшин и граждан, а также нанося ущерб национальному имуществу».

О захвате иранского судна накануне сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и потребовал остановиться. Экипаж отказался подчиниться. Тогда американский корабль «остановил их, пробив дыру в машинном отделении» грузового судна. Эсминец вывел из строя ходовую часть сухогруза ударом из пятидюймового орудия MK 45. Позже на борт поднялись морские пехотинцы США и взяли судно под контроль.

«Прямо сейчас морские пехотинцы охраняют судно. Touska находится в ведении США», — заявил Трамп.

С начала блокады, по данным CENTCOM, приказ изменить курс или вернуться в иранские порты получили 25 коммерческих судов.

Что будет с переговорами?

На этом фоне Иран отказался от второго раунда переговоров с США, пишет иранское агентство IRNA. Как отметил журналист Axios Барак Равид, Тегеран опасается, что Вашингтон использует диалог как прикрытие для новых ударов. Иранцы смотрят на американские заявления с недоверием и не питают иллюзий.

Впрочем, Трамп все равно отправил делегацию в Исламабад. Президент США заявил, что планирует заключить окончательное соглашение по урегулированию конфликта.

«Думаю, мы заключим сделку в ближайшие день-два», — объявил Трамп.

При этом он пригрозил, что в случае отказа Тегеран лишится всей энергетической и транспортной инфраструктуры — Вашингтон уничтожит все электростанции и мосты в Иране.

8 апреля США и Иран договорились о перемирии на две недели, чтобы провести переговоры. 11 апреля в Исламабаде прошла встреча сторон, которая закончилась без результата. Процесс зашел в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом и ядерной программы Тегерана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 12 апреля отметил, что консенсуса нет, американская сторона не видит готовности Ирана отказаться от ядерного оружия.