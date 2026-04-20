Землетрясение произошло у берегов Сочи

В акватории Черного моря неподалеку от берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 13:34 по московскому времени на глубине семи километров. Эпицентр находился в двадцати километрах южнее Сочи. Жители и гости города землетрясения не почувствовали.

Утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как отмечал тогда мэра города Андрей Прошунин, инфраструктура курорта не пострадала.

До этого в Сочи также с интервалом в час фиксировались два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 4,8. Жители сообщали о раскачивающихся люстрах и мебели. По данным властей, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Сейсмологи отмечают, что для Кубани подобные толчки являются обычным явлением.

Ранее сейсмолог заявила об угрозе сильного землетрясения в Сочи.

 
