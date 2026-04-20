Финн выстругал президента страны из дерева и поставил вместо пугала

RT: житель Финляндии похвастался самодельным пугалом в виде президента страны Стубба
Житель Финляндии решил использовать авторитет президента страны Александра Стубба для влияния на птиц, которые осаждают его участок: он поставил возле дома самодельную деревянную статую главы государства, передает RT.

Судя по фото, автор скульптуры черпал вдохновение в образе улыбающегося финского лидера в эфире местного телевидения. Сначала он выстругал изваяние Стубба из дерева, а потом раскрасил, покрыл лаком и снабдил очками. В таком виде, по словам 31-летнего создателя статуи, президент отлично выполняет функции пугала.

В сообщении не уточняется, выполнена ли статуя в натуральную величину: это могло быть проблематичным, поскольку рост президента Финляндии составляет 190 см — он сам напоминает об этом даже на международных встречах, проводя параллель между своими параметрами и мощью своей страны на мировой политической арене. Из-за его высказываний эксперты уже высказывали предположения, что Стубб, возможно, пьет слишком много украинской картофельной водки.

Ранее итальянский фермер выпахал на своем поле огромный портрет Путина.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
