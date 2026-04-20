Убегал от фермеров и допустил вспышку пастереллеза. В Новосибирской области уволили главу минсельхоза

В Новосибирской области отправили в отставку вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова после скандала с массовым убоем скота на фоне вспышки пастереллеза. Решение принял губернатор Андрей Травников, указав на претензии к работе ведомства, включая сбои господдержки и проблемы с ветеринарной безопасностью. Какие претензии накопились к министру и как он «прославился», убегая от фермеров, — в материале «Газеты.Ru».

На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке своего заместителя — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, кандидатуру преемника должны согласовать 23 апреля.

Причиной увольнения стали накопившиеся претензии. Среди них — неоперативность с господдержкой сельхозпроизводителей, срывы программы развития сельских территорий и проблемы с ветеринарной безопасностью. Губернатор подчеркнул: в регионе впервые за долгое время допустили опасные заболевания животных .

«Поводом для [отставки] стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы <…> Объявляю о принятом решении заранее, в связи с тем, что блок, за который отвечает Андрей Викторович Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный. Андрей Викторович, ваш преемник будет согласован в наступающий четверг», — отметил Андрей Травников.

Чем запомнился министр

Отставка Шинделова не стала неожиданностью. За неполные два года на посту министра сельского хозяйства он успел стать героем вирусных видео и мишенью для критики депутатов.

В марте 2026 года в соцсетях распространились кадры, на которых Шинделов убежал от жительницы села Новоключи Светланы Паниной. Она 16 марта пришла к нему на прием, чтобы обсудить ситуацию с уничтожением скота. Секретарь министра сослалась на «плотный график» чиновника, но фермерша все же смогла его застать.

Она потребовала показать постановление об усыплении животных, но Шинделов убежал по коридору, бросив напоследок: «Я не лишал [вас хозяйства]».

«Новосибирская область благодаря нашему министру прославилась на всю Россию», — заметил депутат Константин Терещенко.

Ситуацию отдельно раскритиковал и режиссер Никита Михалков в своей авторской программе, назвав подобное отношение к людям недопустимым.

Под руководством Шинделова область впервые за десятилетия столкнулась с проникновением опасных карантинных заболеваний животных. У фермеров массово изымали и усыпляли скот. Проблемы были и с выплатой компенсаций пострадавшим хозяйствам. Фермеры жаловались на отсутствие четких регламентов, бюрократические проволочки и нежелание чиновников идти на диалог. Из бюджета на выплаты выделили 704 млн рублей, но до получателей деньги доходили с огромными задержками.

Кадровый скандал

Андрей Шинделов возглавлял министерство недолго — с августа 2024 года. До прихода в правительство он преподавал в Новосибирском аграрном университете. Вопросы возникали как к уровню его компетентности, так и к его команде, отметили журналисты Сиб.фм.

Депутат Заксобрания области Константин Терещенко на заседании аграрного комитета заявил: «Две его зама — женщины, которые к сельскому хозяйству тоже никакого отношения не имеют, ни душой, ни профессионализмом».

Апогеем стало решение аграрного комитета Заксобрания, принятое накануне отставки. Депутаты единогласно инициировали поправки в Устав области, чтобы обязательно согласовывать с ними кандидатуру министра сельского хозяйства.

«Министр не справляется со своими обязанностями. Кадровый вопрос в Минсельхозе кардинально должен поменяться», — заявил Терещенко.

В марте в нескольких регионах Поволжья и Сибири у фермеров изъяли и усыпили скот из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Травников тогда заявлял, что ветеринарные меры необходимы, а местные жители получат компенсации за животных и помощь на восстановление поголовья.