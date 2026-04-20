Матвиенко сообщила об угрозе обезлюживания России

Матвиенко назвала обезлюживание стратегической угрозой для России
Российские власти должны не допустить обезлюживания территорий в России, так как это стратегическая угроза для страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России», передает «Интерфакс».

«Обезлюживание территорий для нас — стратегическая угроза. Мы не можем этого допустить — ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, властям нужно добиваться равномерного расселения, «чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи».

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что россияне не захотят заводить детей, «если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской».

Она добавила, что этот вопрос находится в зоне ответственности муниципальных властей.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности, с которыми сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Российский лидер уточнил, что это вопросы повышения качества жизни семей в стране, вопросы демографии, укрепление сферы экономики, технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие российских регионов, городов и даже поселков, а также совершенствование институтов гражданского общества.

Ранее экономист заявил, что демография бьет по пенсиям россиян сильнее инфляции.

 
