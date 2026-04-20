Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме указали на подготовку Европы к войне с Россией: «Есть четыре года»

Депутат Соболев: Европа ведет подготовку к войне, у России осталось четыре года
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией, у Москвы осталось четыре года, чтобы закончить СВО и готовиться к новому конфликту. Об этом Ленте.ру заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя данные о подготовке Скандинавии к войне с РФ.

По его словам, Европа хочет, чтобы ВС РФ были связаны в зоне СВО. Странам Запада «очень важно», чтобы армия России завязла на территории Украины, а они «свободно бы шагали на Петербург, на Карелию и так далее».

Депутат также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к войне с Россией.

«Четыре года у нас есть, чтобы закончить СВО и восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе всяких европейских стран, которые уже объединены», — сказал Соболев.

До этого сообщалось, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Отмечается, что Швеция приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

Ранее в Совфеде заявили, что Латвия должна «ответить» за притеснение русского языка.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!