В Госдуме указали на подготовку Европы к войне с Россией: «Есть четыре года»

Депутат Соболев: Европа ведет подготовку к войне, у России осталось четыре года

Страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией, у Москвы осталось четыре года, чтобы закончить СВО и готовиться к новому конфликту. Об этом Ленте.ру заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя данные о подготовке Скандинавии к войне с РФ.

По его словам, Европа хочет, чтобы ВС РФ были связаны в зоне СВО. Странам Запада «очень важно», чтобы армия России завязла на территории Украины, а они «свободно бы шагали на Петербург, на Карелию и так далее».

Депутат также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к войне с Россией.

«Четыре года у нас есть, чтобы закончить СВО и восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе всяких европейских стран, которые уже объединены», — сказал Соболев.

До этого сообщалось, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Отмечается, что Швеция приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

Ранее в Совфеде заявили, что Латвия должна «ответить» за притеснение русского языка.