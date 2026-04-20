Стало известно отношение игроков «ПСЖ» к вратарю Сафонову

Во французском «ПСЖ» высоко ценят российского вратаря команды Матвея Сафонова. Об этом пишет издании RMC Sport.

Согласно опубликованной информации, футболисты команды хвалят представителя России за стабильно хорошее настроение. Отмечается, что вратарь с высокой долей вероятности останется первым номером команды до конца сезона. При этом его конкурент за место в основе Лука Шевалье почти не общается со своими одноклубниками, предпочитая одиночество или времяпрепровождение с членами персонала клуба и тренерским штабом.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

19 апреля «ПСЖ» уступил «Лиону» в матче 30-го тура Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 1:2. Сафонов сыграл в основном составе.

Ранее стал известен чемпион Германии.