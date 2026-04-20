В Дагестане возбудили новое дело против экс-главы Карабудахкентского района

СК: против экс-главы района в Дагестане возбудили дело о взятке в 29,5 млн руб

Против экс-главы Карабудахкентского района Дагестана возбудили новое уголовное дело о получении взятки в 29,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере Max.

Согласно заявлению ведомства, в республике выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего главы Карабудахкентского района. По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы подозреваемый получил взятку в общей сумме более 29,5 млн рублей, в том числе путем перечисления денежных средств на счета аффилированных организаций, за совершение действий в интересах взяткодателя.

17 апреля суд арестовал бывшего депутата Народного собрания Дагестана Кирилла Глазова, который приходится братом главе министерства здравоохранения республики Ярославу Глазову. По данным следствия, с ноября 2021 года по март 2022 года фигурант организовал схему хищения бюджетных средств. Должностные лица минздрава республики заключили контракты с коммерческой организацией на поставку экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции по завышенным ценам.

