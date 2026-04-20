Российский мэр, отсидевший 12 лет из-за взятки, намерен вернуться в политику

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который был осужден на 12 лет колонии по обвинению в получении взятки, намерен вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Он отметил, что необязательно быть депутатом или министром, чтобы быть политиком.

Для него политик — это «человек влияния», то есть влияние может быть в городе, в области, в регионе, в масштабах страны или «в масштабах планеты».

«Вот для этого я подготовил свою программу, которую планирую проводить в жизнь. Именно поэтому я не собираюсь уезжать из России. Россия — моя жизнь, и политика — моя жизнь», — сказал бывший мэр.

В июле 2016 года суд приговорил Урлашова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощник Алексей Лопатин получил семь лет колонии, а еще один фигурант дела, бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, был оправдан. Суд установил, что экс-мэр и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 млн рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

Он вышел на свободу в декабре 2025 года.

