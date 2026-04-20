Моргенштерна оштрафовали на миллионы рублей

Суд Москвы заочно оштрафовал Моргенштерна на семь миллионов рублей

Суд обязал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) выплатить штраф в размере семи миллионов рублей по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Назначить Моргенштерну Алишеру наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей», — сказал судья.

16 апреля суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и повторно наложил арест на имущество Моргенштерна. По словам адвоката музыканта Ильдара Исламова, «ходатайство о повторном аресте имущества заявлено в связи с истечением срока предыдущего ареста».

18 января прокуратура Москвы сообщила, что имущество Моргенштерна в России арестовано по решению суда. Речь идет о земельном участке, доме и четырех строениях в Москве и Истринском районе Подмосковья.

Основанием для такого решения прокуратура назвала уклонение от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и уголовное дело, возбужденное после соответствующей проверки.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Минюст РФ обосновал это решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. — официальной партнерской сети YouTube. На момент внесения в реестр рэпер уже не проживал в России — он покинул страну в 2021 году.

Ранее Моргенштерн допустил, что может сесть в тюрьму по приезде в Россию.