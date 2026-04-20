Над Россией за семь часов сбили 33 БПЛА. Военная операция, день 1517-й

🔴Туапсе подвергся массированной атаке дронов ВСУ — один человек погиб и один пострадал при ударе по морскому порту, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В морском порту произошло возгорание <…> Обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу», — отметил он.