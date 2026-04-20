Над Россией за семь часов сбили 33 БПЛА. Военная операция, день 1517-й

Воздушная тревога повторно объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.
ВСУ испытывают критическую нехватку наземных беспилотников из-за провала их закупок Министерством обороны Украины, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить заниматься шантажом и возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
Воздушная тревога в Севастополе отменена, объявил губернатор Михаил Развожаев.
В Харькове во время действия воздушной тревоги прогремел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное».
Financial Times: Франция и Германия предложили предоставить Украине «символическое» членство в Евросоюзе до тех пор, пока она не проведет необходимые реформы для полноценного вступления в объединение. Такой статус будет предполагать, что Киев не получит право голоса и доступ к бюджету ЕС.
🔴 ВСУ обстреляли жилые дома в городе Стаханове в ЛНР, пострадали два человека. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, — губернатор Михаил Развожаев.
❗️Страны ЕС существенно сократили финансирование чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине, сообщает iRozhlas со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна.ua».
Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Евросоюз, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
⚡️Россия по-прежнему привержена пониманиям, достигнутым на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил МИД РФ.
❗️Число пострадавших при атаке ВСУ на Туапсе в ночь на 20 апреля увеличилось до трех, сообщил оперштаб региона.
В Ровно на западе Украины сотрудники ТЦК «задули газом» мужчину, который не выходил из автомобиля, а затем избили и мобилизовали, пишет «Страна.ua».
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки «Днепр» уничтожил ударный БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, сообщило Минобороны РФ.
🔴Над Россией с 8:00 до 15:00 мск уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской и Курской областями, Крымом и Черным морем.
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне вновь произошли взрывы, сообщает «Общественное. Новости».
❗️Беспилотники ВСУ атаковали Великую Лепетиху — ранен замглавы округа Дмитрий Толчеев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«С тяжелыми ранениями Дмитрия Сергеевича экстренно доставили в Геническую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
24 человека получили ранения в результате атак ВСУ по ДНР за прошедшую неделю, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в беседе с РИА Новости.
🔴Разлив нефтепродуктов в акваторию Черного моря произошел в Туапсе после атаки БПЛА, совершенной ВСУ в ночь на 16 апреля, сообщил оперштаб.
«Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тыс. квадратных метров. Для локализации выставили боновые заграждения», — отмечается в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха в Туапсе, где тушат пожар на морском терминале, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«Замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день — утром, днем и вечером <...> По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы», — говорится в публикации.
❗️Беспилотники ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и повреждений на данный момент нет, сообщает РИА Новости.
Украинское правительство анализирует собственные решения с помощью искусственного интеллекта, заявил и. о. министра цифровой трансформации страны Александр Борняков.
В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале, который произошел из-за атаки БПЛА в ночь на 20 апреля, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«В ликвидации задействовано два пожарных поезда. Всего привлечено 246 человек и 73 единицы техники», — говорится в публикации.
❗️Один человек погиб, еще трое ранены в результате удара ВСУ по агрофирме в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 20 апреля
▪️Войска «Север» нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Коренька, Новой Сечи и Шостки Сумской области, Веселого, Терновой, Избицкого и Колодезного Харьковской области. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих.
▪️Войска «Запад» атаковали позиции ВСУ в окрестностях Боровой Харьковской области, Красного Лимана и Лозового ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих.
▪️Подразделения «Южной» группировки войск ударили по формированиям ВСУ в районах Николайполья, Новоселовки, Николаевки и Константиновки ДНР. Противник потерял более 205 военнослужащих.
▪️Войска «Центр» нанесли поражение подразделениям украинской армии в окрестностях Ивановки Днепропетровской области, Красноподолья, Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Доброполья и Торского ДНР. Потери ВСУ превысили 315 военнослужащих.
▪️Войска «Восток» атаковали позиции ВСУ в районах Гавриловки, Александровки Днепропетровской области, Воздвижевки и Барвиновки Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих.
▪️Войска «Днепр» ударили по формированиям ВСУ в окрестностях Димитрово, Балабино и Орехова Запорожской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих.
❗️В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Уже сбито два БПЛА над морем в районе Северной стороны», — отметил он.
В Белгородском округе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
⚡️Российские войска нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
❗️В Херсонской области за минувшие выходные в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, пять человек получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Одесской области Украины командование воинской части подозревают в хищении 16,7 млн грн (около 30 млн рублей) зарплат фиктивных военнослужащих, сообщает полиция.
❗️Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.
«Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть», — приводит его слова «РБК-Украина».
В Туапсе в результате атаки БПЛА повреждены остекления в 17 зданиях — это три частных и семь многоквартирных домов, четыре социально-значимых объекта и три административных здания, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
❗️В Туапсе в результате падения фрагментов БПЛА была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров, ее уже восстановили, сообщил глава округа Сергей Бойко.
🔴Ветераны СВО — мощный кадровый резерв для муниципальных органов власти, нужно активнее привлекать их к работе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Таганроге отменили опасность атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Более 7 тысяч участников СВО прошли лечение в центрах реабилитации Соцфонда с января 2026 года, сообщило ведомство.
❗️В Донецке ДНР семь автобусов уничтожены, еще два повреждены в результате атаки беспилотника ВСУ по автобусному парку, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
Владимир Зеленский «опять встал на путь милитаризации», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Он [Зеленский] опять пошел на поводу у Запада, который якобы даст ему деньги и даст оружие», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью порядка 60 беспилотников за минувшие сутки, сообщил оперштаб региона.
Инженеры группировки войск «Центр» разминируют городские кварталы Красноармейска в ДНР, неразорвавшиеся вражеские боеприпасы и дроны уничтожают накладным зарядом, сообщило Минобороны РФ.
В Курской области за прошедшие сутки сбили 75 беспилотников ВСУ, 70 раз украинская армия применила артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Ростовской области объявлена беспилотная опасность, сообщается в приложении МЧС России.
В Одессе во время мобилизации молодого человека сотрудники ТЦК ударили его девушку головой о бордюр, а окружающих «задули газом», пишет «Страна.ua».
❗️Владимир Зеленский не смог переломить «национальный угар» на Украине из-за неопытности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Но он [Зеленский] ее не изменил [политику Украины]. Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он ее, эту политику, не переломил», — отметил он в интервью телеканалу RT.
В Таганроге работают средства ПВО, сообщила глава города Светлана Камбулова.
❗️Российские войска взяли под огневой контроль все ведущие к Константиновке магистрали, в городе идут ожесточенные бои, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
🔴Украинцы сами избрали Владимира Зеленского и теперь дорого платят за свое решение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?..» — сказал он в интервью телеканалу RT.
Массированные удары ВС России по Украине подчеркивают способность российского военно-промышленного комплекса производить вооружение даже в условиях жестких международных санкций, пишет The National Interest.
Школы в Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия на понедельник, сообщило управление образования района.
❗️Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, лидирующей на прошедших накануне парламентских выборах в стране, может стать проблемой в вопросе западной поддержки Украины, пишет The Telegraph.
«Это может быть худший кошмар для ЕС. <…> Это вызывает опасения из-за его <…> способности подорвать европейское единство в вопросе Украины», — говорится в публикации.
В Анапе, Геленджике и Туапсинском округе отменили опасность атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Силы ПВО с начала года перехватили и уничтожили не менее 30 132 украинских БПЛА над территорией России, 2002 из них на прошлой неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
❗️Беспилотник ВСУ ударил по маршрутному автобусу в Горловке ДНР, пострадал водитель, сообщил глава города Иван Приходько.
Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму $3,7 млрд, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году, пишет РИА Новости со ссылкой на контрактные документы.
🔴Туапсе подвергся массированной атаке дронов ВСУ — один человек погиб и один пострадал при ударе по морскому порту, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В морском порту произошло возгорание <…> Обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу», — отметил он.
⚡️Над Россией в период с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля уничтожили 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Сегодня 1517-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.