Боня резко ответила Соловьеву на призыв признать ее иноагентом: «Вы враг народа»

Блогер Боня назвала Соловьева врагом народа после призыва признать ее иноагентом
Блогер Виктория Боня ответила на призыв телеведущего Владимира Соловьева признать ее иноагентом, назвав его «врагом народа» и человеком, который сам «раскачивает лодку». В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что будет добиваться «удаления» журналиста из федерального эфира.

По ее словам, только Соловьев увидел ее «причастность к Зеленскому», «некие истории», что ее якобы «кто-то купил» и «раскачивает лодку». При этом она призналась, что действительно хотела получить гражданство Украины, поскольку ее отец родился в этой стране.

Вместо того, чтобы принести извинения, Соловьев дальше «раскачивает эту самую лодку», заявила блогер. Инфлюенсер сообщила, что будет подавать петицию и иск о том, чтобы «удалить его» с федерального канала. По ее оценке, телеведущий не имеет права быть голосом народа. Боня также окрестила его врагом народа.

«Вы пытаетесь из меня сделать врага, не предоставив ни одного доказательства. Потому что вы так решили, персонаж Соловьев. Вы решили, что я уже продана Зеленскому или кому-то еще», — заявила Боня.

Накануне Владимир Соловьев призвал признать иностранным агентом блогера Викторию Боню и сообщил, что попросил главу СК России Александра Бастрыкина проверить ее.

Он утверждает, что через Боню в России якобы «раскачивают обстановку». Отдельно журналист напомнил, что в 2020 году во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом она согласилась высказаться против внесения поправок в Конституцию России в социальных сетях.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
