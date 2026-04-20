«Возмутительные кадры»: на видео попало, как водители блокировали проезд спасателям

В Приморье на видео попало, как водители блокировали проезд пожарным

Во Владивостоке водители блокировали проезд пожарным, которые спешили на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Возмутительные кадры сняты в районе улицы Маковского. Пожарная машина двигалась с включенными спецсигналами, но водители это полностью игнорировали», – говорится в публикации.

Спасатели запечатлели инцидент на видео. На записи слышно, что транспорт едет с включенной сиреной, но водители не уступают дорогу автомобилю экстренных служб.

До этого во Владимире на видео попало, как грузовик снес автомобиль с медиками на полном ходу. На кадрах, размещенных в сети, заметно, как в момент ДТП машину скорой помощи ударом отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Авария, которую спровоцировал 43-летний водитель грузовика, произошла утром 20 апреля. После столкновения с машиной экстренных служб большегруз врезался в кроссовер Hyundai Tucson.

