Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

«Возмутительные кадры»: на видео попало, как водители блокировали проезд спасателям

Во Владивостоке водители блокировали проезд пожарным, которые спешили на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Возмутительные кадры сняты в районе улицы Маковского. Пожарная машина двигалась с включенными спецсигналами, но водители это полностью игнорировали», – говорится в публикации.

Спасатели запечатлели инцидент на видео. На записи слышно, что транспорт едет с включенной сиреной, но водители не уступают дорогу автомобилю экстренных служб.

До этого во Владимире на видео попало, как грузовик снес автомобиль с медиками на полном ходу. На кадрах, размещенных в сети, заметно, как в момент ДТП машину скорой помощи ударом отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Авария, которую спровоцировал 43-летний водитель грузовика, произошла утром 20 апреля. После столкновения с машиной экстренных служб большегруз врезался в кроссовер Hyundai Tucson.

Ранее россияне сутки просидели в автобусах на трассе без еды и воды.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!