Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Названа самая популярная у туристов страна на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Турэксперт Кобищанов: у россиян резко вырос спрос на путешествия во Вьетнам
VD Image Lab/Shutterstock/FOTODOM

На фоне конфликта на Ближнем Востоке у российских туристов вырос спрос на путешествия во Вьетнам. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

«Феноменально вырос спрос на Вьетнам — в 3 раза (если сравнивать с весной прошлого года). Вьетнам оттягивает туристов в том числе и у Таиланда за счет более выгодного соотношения цены и качества. На Китай спрос увеличился примерно на треть. Россия прибавила около 16%», — объяснил специалист.

По его словам, после отказа от Дубая туристы начали выбирать более дальние направления, а не Турцию и Египет. Особенно популярны оказались страны Юго-Восточной Азии.

Эксперт подчеркнул, что спрос на поездки в Турцию остался на прежнем уровне. Однако на ситуацию может повлиять новостной фон, поскольку любые негативные сообщения способны быстро охладить интерес путешественников.

Турэксперт Артур Мурадян до этого говорил, что спрос российских туристов на путешествия за рубеж на майские праздники снизился. По его словам, на продажи оказало влияние то, что в 2026 году майские праздники будут короче.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!