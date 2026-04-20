Названа самая популярная у туристов страна на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Турэксперт Кобищанов: у россиян резко вырос спрос на путешествия во Вьетнам

На фоне конфликта на Ближнем Востоке у российских туристов вырос спрос на путешествия во Вьетнам. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

«Феноменально вырос спрос на Вьетнам — в 3 раза (если сравнивать с весной прошлого года). Вьетнам оттягивает туристов в том числе и у Таиланда за счет более выгодного соотношения цены и качества. На Китай спрос увеличился примерно на треть. Россия прибавила около 16%», — объяснил специалист.

По его словам, после отказа от Дубая туристы начали выбирать более дальние направления, а не Турцию и Египет. Особенно популярны оказались страны Юго-Восточной Азии.

Эксперт подчеркнул, что спрос на поездки в Турцию остался на прежнем уровне. Однако на ситуацию может повлиять новостной фон, поскольку любые негативные сообщения способны быстро охладить интерес путешественников.

Турэксперт Артур Мурадян до этого говорил, что спрос российских туристов на путешествия за рубеж на майские праздники снизился. По его словам, на продажи оказало влияние то, что в 2026 году майские праздники будут короче.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз.