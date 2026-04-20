«Наш братский народ». Появился ли у Москвы союзник в Болгарии?

На выборах в Болгарии победила партия бывшего президента страны Румена Радева, которого в Евросоюзе окрестили «пророссийским политиком». Радев известен своей скептической позицией по отношению к военной поддержке Украины, и неоднократно критиковал действия Евросоюза. Действительно ли Москва обрела нового союзника и появится ли в Европе «второй Орбан» — в материале «Газеты.Ru».

Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радева одержала победу на выборах, которые прошли в минувшее воскресенье. В Евросоюзе Радева часто обвиняли в пророссийской позиции из-за его скептических высказываний относительно военной поддержки Украины.

«Прогрессивная Болгария одержала убедительную победу. Это победа надежды над недоверием, победа свободы над страхом и, наконец, если хотите, победа морали»,

— заявил Радев, комментируя результаты экзитполов на пресс-конференции.

В ходе предвыборной кампании Радев сравнивал себя с экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном, когда говорил об улучшении отношений с Москвой и возобновлении свободного потока российской нефти и газа в Европу.

«Болгария приложит усилия, чтобы продолжить свой европейский путь. Но сильная Болгария и сильная Европа нуждаются в прагматизме, потому что Европа стала жертвой собственного стремления быть моральным лидером в мире без правил», — сказал Радев.

В Кремле заявили, что пока слишком рано делать выводы о том, поменяется ли европейский климат в пользу России с учетом итогов парламентских выборов в Болгарии.

«Думаю, что преждевременно делать широкие выводы, что поменяется европейский климат. Однако Москве импонируют позитивные заявления Мадьяра (лидера партии Тиса», победившей на выборах в Венгрии — «Газета.Ru») и итоги выборов в Болгарии. Россия никогда не отказывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалог», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Радев ушел с поста президента в январе, чтобы участвовать в парламентских выборах. Они состоялись после того, как массовые протесты вынудили предыдущее правительство уйти в отставку в декабре.

Клеймо «пророссийского политика»

Победа Румена Радева на выборах в Болгарии вызвала панику среди европейских СМИ. Британское издание Telegraph пишет, что его приход к власти может стать «худшим кошмаром» для Евросоюза и подорвать европейское единство в вопросе Украины.

«Евроскептические и пророссийские взгляды Радева привели к тому, что его сравнивают с Виктором Орбаном, крайне правым премьер-министром Венгрии, которая также входит в ЕС и НАТО», — говорится в материале.

Telegraph также отмечает, что, победив на выборах, Радев может использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС.

«Радев неоднократно высказывался против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией. Он также выступал против вступления Болгарии в еврозону в январе и подписания соглашения о безопасности с Украиной», — пишет Telegraph.

Британская газета The Guardian также называет Радева политиком, придерживающимся «пророссийской риторики». В недавнем интервью он заявил, что Болгария, как «единственный член ЕС, который одновременно является славянским и восточно-православным государством», может стать «очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией».

«Победа «Прогрессивной Болгарии» левоцентристской, дружественной Москве коалиции, может стать еще одной головной болью для Брюсселя и его союзников как раз в тот момент, когда ЕС вздыхает с облегчением после отставки Орбана», — пишет газета.

The Guardian напомнила, что в прошлом году Радев заявил, что поддержка ЕС Украины — это «обреченное дело», а в прошлом месяце он раскритиковал соглашение о безопасности, подписанное между Украиной и Болгарией.

Появился ли у Москвы союзник?

В Совете Федерации услышали заявления Радева относительно России и его благодарность русскому народу за спасение Болгарии в позапрошлом веке от османского гнета. В Москве надеются, что к власти в одной из стран Евросоюза наконец-то пришел человек, который помнит историю и который готов будет выстраивать конструктивные отношения с Россией.

«Мне показалось очень важным, что Радев в одном из своих выступлений отметил, что болгары — это восточнославянский народ, православный народ, который очень близок по духу и традициям к россиянам. Наш братский народ. Это очень хороший знак для развития будущих отношений Москвы и Софии», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он выразил надежду на то, что с приходом нового руководства в Болгарии закончится «эта надуманная эйфория» относительно сближения с Евросоюзом. По мнению сенатора, сейчас многие в Болгарии поняли, что Евросоюз не в состоянии обеспечить свои страны-члены всем обещанным.

«Многие в Болгарии понимают, что ни Евросоюз, ни НАТО не могут обеспечить своим союзникам ни экономическую стабильность, ни безопасность. Мы в Москве всегда были открыты контактам с Болгарией. Эта страна продолжает получать по «Турецкому потоку» российский газ, и я думаю, что новое правительство будет заинтересовано в продолжении этих поставок», — заключил Джабаров.

С другой стороны, ясно, что позиция Болгарии не будет иметь решающего значения для принятия важных решений в Брюсселе, поскольку София слишком сильно зависит от ЕС экономически, а поэтому не сможет саботировать решения руководителей Евросоюза по дальнейшей поддержке Киева, добавил политолог Федор Лукьянов.

«Радев робко пытается обратить внимание на необходимость прагматичного подхода к украинскому конфликту и того, что значат оголтелая поддержка Украины и отвержение России. Видимо, эта позиция у него сохранится. Но, во-первых, правительство своей партии «Прогрессивная Болгария» он все равно не сформирует, ведь ему не хватило для этого голосов. Во-вторых, даже если это правительство окажется более евроскептическим, чем все предыдущие, оно не способно существенно повлиять на европейскую политику. Болгария полностью зависит от Европы, Болгария — одна из, кстати, немногих стран региона, которые вступили в зону евро, остальные воздерживаются», — пояснил политолог.

Популярность Радева в Болгарии Лукьянов связал с «общей усталостью» Восточной Европы от вопросов дальнейшей поддержки Украины. В этой связи появляются политики, которые критикуют такую линию Брюсселя, пояснил он.

«Революции не будет, и рассчитывать на какие-то чудеса в Европе нам не надо, поскольку Болгария не сможет выйти из европейского «мейнстрима» по поддержке Киева. Они просто не в состоянии ничего противопоставить общеебрюссельскому давлению.

Болгария в этом смысле, мне кажется, еще более уязвима, чем Венгрия», — отметил Лукьянов.

Проблемы Евросоюза

Победу партии Радева на выборах стоит связывать не с ростом пророссийских настроений в Восточной Европе, а с ухудшением положения Брюсселя, обещаниям которого просто перестают верить. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Слово «пророссийский» в отношении Радева — это ни что иное, как клише, которое приклеивают ко всем несистемным политикам в Европе. Это попытка Брюсселя наклеить одну наклейку на любого несистемного политика. Они считают, что имидж пророссийского политика крайне негативно характеризует человека», — сказал политолог.

По мнению спикера, Радев — проболгарский политик, прагматик, который будет заботиться исключительно о благополучии собственной страны.

«Те партии, которые формировали прошлые правительства, придерживались идеологии однозначного следования указаниям, идущим из Брюсселя. Радев таким не будет, но из этого не следует, что он будет проводить промосковскую политику. Честно говоря, тот же Виктор Орбан никогда не был пророссийским политиком, но не соглашался с политикой Брюсселя», — пояснил Солонников.

Все страны, входящие в Евросоюз, сейчас задаются вопросом о том, хотят ли они подчиняться указаниям, поступающим из Брюсселя, хотят ли они, чтобы чисто экономический союз, которым изначально и являлся ЕС, превратился в нечто большее, подчеркнул политолог.

«На самом деле не только Болгария или Венгрия пытаются выйти из-под полного контроля Евросоюза. Есть еще Словакия, Чехия и Польша. В этом плане особенно показательным является пример Польши, потому что Варшаву уж точно нельзя назвать пророссийской, а вот недовольство политикой Евросоюза там явно проявляется», — заключил Солонников.

В Европе подменяют понятия, потому что проще сказать, что кто-то придерживается «пророссийских позиций», чем признать, что на самом деле это «антибрюссельская позиция». Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Проблема на самом деле в Брюсселе, который считает, что все свои ошибки можно объяснить выдуманными русскими шпионами и русскими хакерами, оказывающими незаметное влияние. И я бы не стал говорить, что в лице Болгарии Москва обязательно обретет нового союзника», — заявил политолог.

Другое дело, что сейчас Москва может попытаться распространить свое влияние на те страны, которые открыто высказывают свое недовольство политикой Брюсселя, но делать это российское руководство будет на основе взаимовыгодных предложений, уверен Маркелов.

«В общем, в Евросоюзе наблюдается сейчас раскол единства по нескольким направлениям.

Формируется такая антибрюссельская коалиция в Восточной Европе и на Юге. Такие страны, как Греция, Испания, Мальта, они не хотят ни с кем ругаться, они хотят работать над внутренними проблемами и поднимать свою экономику, так что общая антироссийская направленность Брюсселя их совершенно не устраивает», — добавил политолог.

Он заключил, что победа Радева на выборах в Болгарии — безусловно, положительное событие для России с точки зрения геополитического баланса, хотя как именно будут развиваться отношения между Москвой и Софией еще предстоит выяснить.