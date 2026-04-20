Зеленский раскритиковал власти Киева за подготовку к отопительному сезону

Зеленский раскритиковал власти Киева за подготовку к следующей зиме
Abdul Saboor/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Киева за неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону и предстоящей зиме. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Политик сообщил, что «провел специальный селектор со всеми регионами и при участии премьер-министра Украины и чиновников о подготовке к следующему отопительному сезону – прежде всего с точки зрения безопасности».

По его словам, срок реализации так называемых «планов устойчивости» установлен до 1 сентября. В связи с этим есть жесткий график, который должен быть реализован. Однако, указал Зеленский, «не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей».

«В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города», — написал Зеленский.

До этого он заявлял, что война в Иране повлияла на подготовку Украины к предстоящей зиме, что усиливает энергетические риски.

Ранее на Украине указали на риски не успеть подготовить энергосистему к следующей зиме.

 
