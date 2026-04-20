ИИ помог выявить нарушителя, использовавшего шпаргалку на ЕГЭ

ИИ выявил нарушителя, использовавшего шпаргалку при сдаче ЕГЭ в досрочный период
Александр Кряжев/РИА Новости

Во время досрочного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) четыре человека были удалены за нарушение правил проведения экзамена. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«За нарушения порядка с экзаменов были удалены четыре человека. Первого в этом году нарушителя выявил искусственный интеллект, разработанный компанией «Ростелеком»», — говорится в сообщении.

Нейросеть зафиксировала использование шпаргалки в одном из экзаменационных пунктов в Петербурге.

15 апреля Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Так, согласно новым требованиям, сдающие экзамен школьники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками ЕГЭ, а также иметь при себе телефоны, калькуляторы, справочные материалы и письменные заметки.

До этого стало известно, что олимпиады для школьников ужесточат в 2026 году. С 2026/27 учебного года вступают в силу кардинальные изменения правил проведения состязаний, курируемых Российским советом олимпиад школьников (РСОШ).

Ранее в России сдвинули сроки начала ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
