МИД Эстонии считает необоснованным заявление Зеленского о планах России

Цахкна: Эстония не видит, чтобы Россия готовилась к нападению на членов НАТО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна не видит, чтобы Россия готовилась к нападению на членов НАТО. Об этом он заявил телерадиовещателю ERR, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского.

Подобные заявления не соответствуют эстонским разведывательным данным, отметил глава МИД.

«Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путём к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом», — сказал Цахкна.

Он также прокомментировал слова Зеленского о том, что не все страны блока готовы оказать помощь странам Балтийского региона в случае опасности. Эстонский министр подчеркнул, что «такие заявления не облегчают сотрудничество» и в данный момент нельзя говорить о разрушении пятой статьи НАТО, предусматривающей помощь в случае нападения.

В феврале Служба внешней разведки Эстонии сообщила, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но «продолжит применять различные формы гибридной войны».

Ранее в Киеве назвали условие встречи Зеленского с Путиным.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
