Тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы
Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову выписали из больницы. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Татьяну Анатольевну выписали из больницы. Уже направляется домой», — указал он.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил украинским СМИ за слова про Тарасову, назвав их моральными уродами.

 
