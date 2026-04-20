В Москве боевика ВСУ приговорили к 16 годам колонии за вторжение в Курскую область и теракт

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область и теракт. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, осужденному 39 лет. Он служил оператором радиостанции в 129-й отдельной бригаде территориальной обороны вооруженных сил Украины. Следствие установило, что 27 марта 2025 года Зайцев вместе с другими военнослужащими на бронированном автомобиле незаконно проник на территорию Суджанского района Курской области. При нем были автомат и шесть гранат. Он участвовал в захвате и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации работы органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, Зайцев противодействовал российским военным, а также запугивал мирных граждан.

Спустя два дня, 29 марта 2025 года, украинского боевика задержали подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

Суд постановил, что первые три года Зайцев проведет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

До этого севастопольский городской суд приговорил местного жителя Руслана Черного-Швеца к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Мужчина ранее служил в ВСУ. Его завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов, который уже сотрудничал со Службой безопасности Украины. В ноябре 2023 года они совместно собирали и передавали украинской спецслужбе разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ в Севастополе. Лихоманов также планировал подорвать железнодорожный мост в городе и был осужден ранее.

Ранее суд в Херсонской области осудил человека за шпионаж и государственную измену на 14 лет.