Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Боевика ВСУ приговорили к 16 годам колонии за вторжение в Курскую область

В Москве боевика ВСУ приговорили к 16 годам колонии за вторжение в Курскую область и теракт
Руслан Кривобок/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область и теракт. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, осужденному 39 лет. Он служил оператором радиостанции в 129-й отдельной бригаде территориальной обороны вооруженных сил Украины. Следствие установило, что 27 марта 2025 года Зайцев вместе с другими военнослужащими на бронированном автомобиле незаконно проник на территорию Суджанского района Курской области. При нем были автомат и шесть гранат. Он участвовал в захвате и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации работы органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, Зайцев противодействовал российским военным, а также запугивал мирных граждан.

Спустя два дня, 29 марта 2025 года, украинского боевика задержали подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

Суд постановил, что первые три года Зайцев проведет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

До этого севастопольский городской суд приговорил местного жителя Руслана Черного-Швеца к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Мужчина ранее служил в ВСУ. Его завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов, который уже сотрудничал со Службой безопасности Украины. В ноябре 2023 года они совместно собирали и передавали украинской спецслужбе разведывательную информацию о подразделениях и объектах Вооруженных сил РФ в Севастополе. Лихоманов также планировал подорвать железнодорожный мост в городе и был осужден ранее.

Ранее суд в Херсонской области осудил человека за шпионаж и государственную измену на 14 лет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
