Довел до слез Олесю Иванченко. Чем известен скандальный блогер-дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев начал карьеру дизайнера еще в 1990-х, а в середине нулевых стал в этой сфере одним из самых востребованных специалистов в России. Сейчас он ведет новостное шоу, в котором часто позволяет себе резкие высказывания, за что время от времени подвергается общественному порицанию. В 2026 году о нем вновь заговорили после скандала на шоу «Натальная карта». Подробности жизни Артемия Лебедева — от побега из США в юности до скандалов с медиаличностями — в материале «Газеты.Ru».

Скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»: что случилось

Личность блогера и основателя собственной студии дизайна Артемия Лебедева активно обсуждают в СМИ на фоне его появления в новом выпуске шоу «Натальная карта» в апреле 2026 года. Блогер дал проанализировать ведущей шоу Олесе Иванченко положение планет на небе в момент его рождения, но уточнил, что не верит в астрологию. Еще в самом начале выпуска соведущий шоу Дмитрий Журавлев пошутил, что наблюдает разговор человека с умной колонкой «Алиса», когда двое не могут найти общий язык.

В продолжение выпуска напряжение лишь росло. Артемий подвергал сомнению множество суждений Олеси, а Иванченко парировала и указывала на то, что Лебедев намеренно пытается показать себя антагонистом. Отрицание телеведущая назвала отличительной чертой Водолея.

«Я понимаю, что ты делаешь. Взаимодействовать с этим не очень просто», — сказала Иванченко, намекнув, что ей сложно работать с этим гостем. Ведущая отметила, что общается с ChatGPT.

В какой-то момент противостояние вышло на новый виток. Согласно концепции шоу, обсуждение интимной жизни занимает отдельный блок — в нем ведущая разбирает положение гостя в Марсе, сексуальный потенциал, предпочтения и так далее. Не встретив реакции Лебедева на одно из суждений о женщинах, Иванченко растерялась.

«Ну чего ты, стесняшка? Расскажи что-нибудь. А то что мне весь раунд-то делать?» — спросила Олеся.

В ответ Артемий в неприличных выражениях посоветовал ей... заняться оральным сексом. Аудитория в зале была шокирована, а Олеся в жесткой форме потребовала извинений и отметила, что блогер повел себя недостойно. После непродолжительных споров Лебедев извинился, но настроение Иванченко уже было испорчено. Она заявила, что много энергии тратит на сопротивление гостя, который намеренно мешает ей работать. Ее соведущий даже предложил сделать перерыв, чтобы выдохнуть. А сейчас — не обращать внимания на ремарки Лебедева.

«Вы же вдвоем сидели, обсуждали, надо звать или не надо. <...> Ты говоришь: «Я справлюсь». Говори», — сказал Артемий Олесе.

В ответ девушка заявила, что хотела бы увидеть человека, который реагирует на ее информацию.

«Специально говоришь сексистские лозунги, хотя я уверена, что ты не считаешь так. <...> Я тебе говорю: мне сложно, ты мне говоришь — ну вывози. Ты эмпат или кто? Сейчас сидит просто маска, которая отвечает «да», «нет». <...> Какой смысл дальше идти, если он отрицает все? Я понимаю, что где-то попадаю, а он говорит провокации», — не выдержала Олеся Иванченко и заплакала. В этот момент Лебедев катал реквизит по столу, а потом предложил ей бумажный платочек, чтобы вытереть слезы.

Сцена со слезами ведущей стала одним из самых громких моментов выпуска и разошелся по социальным сетям в виде коротких роликов. В комментариях люди разделились на два лагеря. Поклонницы и поклонники Олеси Иванченко поддержали любимую ведущую и отметили, что с Лебедевым действительно было сложно общаться. По их мнению, Артемий показал себя неприятным человеком с большими комплексами, который продемонстрировал немужское поведение. К защите девушки присоединились звезды — под постом Олеси в социальных сетях оставили комментарии певцы Сергей Лазарев, Юлия Паршута, Миа Бойка, телеведущие Ирена Понарошку и Ксения Бородина, блогеры Ольга Парфенюк и Анна Немченко и другие знаменитости. Под записью ведущей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) набралось 322 тысячи отметок «Мне нравится» и 9350 комментариев.

Сторонники Лебедева в основном ругали Олесю за амплуа наивной девушки, которая не так много знает — например, она не знала о существовании Боливии (об этом говорилось в начале выпуска). В комментариях они отметили, что на пользу Иванченко сыграли только выступившие у нее слезы. А кто-то предположил, что Олеся специально расплакалась, чтобы вызвать чувство жалости у зрителей, и назвал ее плохой ведущей из-за отсутствия выдержки.

Эту ситуацию прокомментировала сама Олеся Иванченко.

«Вижу большую вовлеченность и благодарю всех за поддержку. Вот такой случился выпуск. Наверное, самый сложный для меня за всю историю нашего шоу. Реакция разная, и это нормально. Но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я — не солдат во время строевой подготовки. Я — женщина. Я эмоциональна»,

— написала ведущая в обращении.

Она снова отметила, что было очень тяжело. По словам Олеси, она готовилась к выпуску две недели и проделала большую работу в попытках «зайти в какую-то глубину героя», которая обесценивалась «примерно каждую секунду».

Артемий Лебедев конфликт не комментировал.

Детство и родители Артемия Лебедева

Резкость, снобизм и эпатажность, возможно, передались Артемию Лебедеву от матери, писательницы и телеведущей Татьяны Толстой. Его отец — филолог и профессор Андрей Лебедев — известен как один из авторов Философского энциклопедического словаря и Большой Российской энциклопедии. Артемий родился в Москве 13 февраля 1975 года.

Кстати, в сети за Артемием Лебедевым закрепилось прозвище «Татьяныч», хотя он носит фамилию отца. Дизайнер уверяет, что его это не задевает и он придумал прозвище сам. Однако он банит людей, которые в комментариях так его называют.

В детский сад Артемий не ходил: родители занимались его воспитанием самостоятельно. За время обучения Лебедев сменил три школы, и в 15 лет вместе с родителями переехал в американский город Балтимор, где Татьяна Толстая начала преподавать литературу.

По признанию будущего дизайнера, в Америке ему не нравилось абсолютно все: от отсутствия свободы до учеников и учителей его школы. Позже в интервью он рассказывал, что жил в каком-то «американском селе». Этому опыту он благодарен лишь только за знание английского языка.

Меньше чем через два года Артемий вернулся в Москву без родителей, здесь у него жили бабушка и дедушка. Он окончил престижную столичную школу №57, где учился в гуманитарном классе.

Артемий Лебедев в 16 лет temalebedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артемий Лебедев поступил на факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, но проучился недолго. По словам дизайнера, он выбрал эту специальность из-за низкого проходного балла, на лекции не ходил. Со второго курса его отчислили.

Начало карьеры дизайнера

Сфера дизайна привлекала Артемия Лебедева еще в юности. Он обучался у Аркадия Троянкера, арт-директора «Еженедельного журнала» и «Итогов». В 1992 году основал студию «А-квадрат», а через год открыл фирму «Артографика», где был единственным работником. Заказов у малоизвестного дизайнера было немного, поэтому Лебедев создал портфолио из проектов для несуществующих компаний. Позже дизайнер рассказывал, как в голодные времена предложил владельцу мясного киоска сделать красивые ценники за два килограмма сосисок.

Также Лебедев занимался оформлением журналов и книг, работал арт-директором компании «МакЦентр».

Создание «Студии Артемия Лебедева»

В 1995 году Артемий Лебедев открыл компанию WebDesign, которая специализировалась на дизайне сайтов. Стоимость проекта оценивалась в зависимости от количества страниц сайта. По сообщениям СМИ, ценник начинался от трех тысяч долларов. Сначала Лебедев работал в одиночку, но когда количество заказов увеличилось, нанял первых сотрудников.

Тогда же фирма начала принимать заказы на графический дизайн. Согласно правилам компании, WebDesign не работала с частными лицами, политическими и религиозными организациями.

В 1998 году компания WebDesign была переименована в «Студию Артемия Лебедева». Благодаря предпринимательскому мышлению ее основателя у компании стало больше заказов. В 2000 годах студия стала заниматься дизайном среды, промышленным дизайном и айдентикой созданием набора визуальных и невизуальных элементов, которые позволяют обозначить индивидуальность бренда и выделить его среди конкурентов. Также студия стала предлагать клиентам разработку пользовательского интерфейса, собственных шрифтов и интернет-проектов.

Артемий Лебедев за работой в своей дизайн-студии, 2003 г. Татьяна Балашова/ТАСС

«Студия Артемия Лебедева» придумала дизайны для поисковика «Яндекс» (в том числе логотип сайта), изданий «Газета.Ru», «Лента.ру», «Огонек», «Московский комсомолец». Со «Студией Артемия Лебедева» в разные годы работали «Газпром», «Альфа-банк», «Билайн», российское подразделение Microsoft, РЖД, VK и многие другие компании.

Работы студии не раз подвергались критике. По мнению скептиков, Артемий Лебедев и его команда берут большие деньги за несложный дизайн, который лишен необычных элементов.

Одной из таких работ стал дизайн логотипа московского метро, который студия представила в 2014 году. На сайте студии сообщалось, что дизайнеры провели масштабное исследование истории происхождения прежнего символа метрополитена. В итоге новый логотип получился не слишком отличающимся от старого: вокруг буквы М пропала синяя линия, а сама буква стала чуть шире. По словам Лебедева, эмблему стандартизировали, чтобы повысить узнаваемость для иностранцев. Также студия разработала схему движения поездов и дизайн табличек с названиями станций.

Проект многие критиковали. По мнению граждан, для табличек был выбран слишком мелкий шрифт, а детали непонятны. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Сердюк просил Генпрокуратуру проверить контракт метрополитена с Лебедевым. По его мнению, новый логотип не стоит 232 млн рублей, это бессмысленная трата средств. Хотя в Департаменте транспорта Москвы заверили, что студия бесплатно рисовала карту метро и придумала новый логотип за 1 рубль.

Артемий Лебедев, 2013 г. Валерий Мельников/РИА Новости

Студия Лебедева часто выполняет госзаказы: за время работы ее специалисты создали дизайн сайта для Международного аэропорта Симферополя, доработали сайты парка «Сокольники» и московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», придумали фирменный стиль для детского лагеря «Орленок». Также были созданы логотипы для Ярославля, Перми, Одессы и Калужской области. При этом, как заметили пользователи, эмблема Перми представляла собой лишь букву «П», а логотип Ярославля слишком похож на эмблему американского магазина товаров для дома Up&Up.

Одним из необычных проектов Артемия Лебедева стал сайт Виктора Пелевина. Он состоит из одной страницы с обращением к писателю: «Витя! Когда найдется время, позвони мне, чтобы доделать сайт...». В интервью Артемий Лебедев говорил, что этот проект полностью доделан.

За время своей работы студия Лебедева создала несколько полезных инструментов, которые можно применять в сфере дизайна и IT. Среди них:

* Mokapus для дизайнеров и компаний, которые могут создать онлайн-макет и «примерить» дизайн на предметы одежды, гаджеты, витрины и другие реалистичные предметы.

* Fokus для онлайн-создания презентаций.

* Potokus для создания бесконечного эфира на цифровых экранах.

* «Типограф» для упорядочивания типографики в текстах.

В 2019 году «Студия Артемия Лебедева» разработала нейросеть, создающую сайты. Ее назвали Николай Иронов и представили как реального сотрудника, фотографию создали из снимков уже работающих в студии сотрудников. Более года нейросеть работала над коммерческими проектами по тарифу «экспресс-дизайн» (создание логотипа и фирменного стиля за 100 тысяч рублей для маленьких компаний). 26 июня 2020 года студия рассекретила проект и рассказала, что нейросеть скрывали для объективной критики заказчиками.

Артемий Лебедев, 2019 г. Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В 2020 году Артемий Лебедев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского сегмента интернета.

Медийная деятельность

Артемий Лебедев не раз упоминал, что блоги приносят ему больше личной прибыли, чем студия дизайна. С 2001 года он вел блог в «Живом журнале», который входил в тройку русских онлайн-дневников в топе Яндекса в 2008 году. Там Лебедев высказывался о российских компаниях, рассуждал о технологических явлениях, обозревал произошедшие в мире события и делился впечатлениями от путешествий. Блог на ЖЖ Артемий Лебедев вел до конца 2020 года, а в 2021-м объявил о переезде на blog.tema.ru. Там он продолжил публиковать посты.

Кроме того, Артемий Лебедев освоил видеоформат. Он с 2019 года выпускает новостные ролики два-три раза в неделю, где освещает нашумевшие инфоповоды и высказывает свое мнение. Обычно блогер не стесняется в выражениях и использует мат, поэтому часто становится объектом жалоб от пользователей, компаний и правозащитных организаций. Ролики выходили на YouTube, но в 2023 году канал Артемия Лебедева был заблокирован. Тогда дизайнер объявил о «переезде» рубрики «Самые честные новости» в VK Видео.

Там же появилось шоу «Самый честный подкаст», где Артемий Лебедев обсуждает насущные темы с гостями из разных сфер. К нему в студию приходили телеведущий Азамат Мусагалиев, пранкеры Вован и Лексус, комик Сергей Орлов, продюсер Ярослав Андреев, предприниматель Владислав Бакальчук, режиссер Рустам Мосафир и другие звезды.

Емкие фразы Лебедева неоднократно становились мемами. Например, говоря о смерти известного человека, Лебедев часто произносит: «Ну умер и умер». Фраза разошлась по сети, и пользователи начали создавать подборки с этой цитатой блогера.

В начале 2024 года Артемий Лебедев присоединился к составу жюри развлекательного телешоу «Звезды», где в юморе соревновались бывшие команды КВН и известные комики, привлекая в номер какую-либо медийную личность. Вместе с Артемием способности участников в разных выпусках оценивал резидент Comedy Club Гарик Харламов, рэпер Баста, блогер Валя Карнавал, комик и ведущая интернет-шоу Олеся Иванченко, певец Сергей Жуков. На шоу Артемий прослыл самым сложным членом жюри, так как немногим удалось заставить его хотя бы улыбнуться. В Сети ходили мнения, что Лебедев поддерживает свой образ серьезного блогера.

Артемий Лебедев о России и других странах

Лебедев делится своим мнением на разные темы. Часто его суждения идут вразрез с общепринятыми.

Так, он не раз высказывался о «ленивой культуре» работы в России и говорил, что сам работает без выходных и отпусков уже более 30 лет. Он не понимает людей, которые чувствуют выгорание и отказываются заниматься работой в выходной.

После возвращения из США Артемий Лебедев неоднократно подчеркивал преимущества жизни в России. В своем ролике он заявил, что настоящая свобода есть только здесь, но в нашей стране «не умеют ее продавать».

По мнению Лебедева, России нужно поучиться у Запада защите семейных ценностей. Кроме того, дизайнер уверен, что в России пользуются популярностью ненаучные идеи потому, что в стране не уделяют должного внимания ментальному здоровью жителей. Блогер раскритиковал и телеканалы, которые «кормят» граждан «лютым говном на лопате». А главной внешнеполитической ошибкой Лебедев считает недостаточный самопиар, ведь Россия не смогла заинтересовать Украину своими возможностями.

«Лучшая на свете страна, с лучшими людьми, с лучшей культурой, с лучшей едой, лучшим городом, самым главным в мире, с Москвой, она как-то не сумела себя продать своему ближайшему соседу», — заявил блогер.

При этом негативных чувств к уехавшим из России Лебедев не испытывает. По мнению блогера, к оказавшимся за границей россиянам стоит относиться с сочувствием, так как они «по умолчанию более несчастны», чем те, кто остался в стране — потеряли связь с родственниками, дачи, друзей, воспоминания и так далее.

Артемий Лебедев, 2023 г. Сергей Бобылев/ТАСС

Громких высказываний удостоились и другие страны и организации. Артемий Лебедев в одном из выпусков новостей предложил «послать» Международный олимпийский комитет, чтобы те «побегали» за Россией. Также он назвал жителей Киргизии неблагодарными после новостей о сносе памятника Ленину в городе Ош. По словам Лебедева, Россия подарила народу «все — от государства до алфавита».

Худшей страной для жизни Лебедев назвал Сомали. Известно, что путешествиям дизайнер уделяет много времени: он первым в России посетил все страны мира. Самыми сложными для въезда оказались Туркмения, куда он пытался попасть семь лет, и Саудовская Аравия — пять лет. В своих публикациях Лебедев часто обозревает жизнь в этих странах и рассказывает, какие у них есть недостатки.

В начале 2025 года дизайнеру не угодили книги: он назвал 99% из них бесполезными, призвал сжечь «и никогда об этом не жалеть». По мнению Лебедева, искать нужно те немногие книги, которые помогают получить информацию. А до этого он назвал фильм «Три мушкетера» самым отвратительным в своей жизни.

Личная жизнь Артемия Лебедева

Дизайнер не афиширует личную жизнь. Известно, что он встречался с журналисткой и политтехнологом Мариной Литвинович (признана в РФ иностранным агентом), в 2001 году у пары родился сын Савва. В середине нулевых Лебедев и Литвинович расстались.

После этого Лебедев долго не говорил о семье, пока в 2017 году он не поделился в блоге, что стал отцом в десятый раз: у него растут четыре дочери и шесть сыновей. Позже в интервью Ксении Собчак дизайнер признался, что 10 детей у него появились от пяти разных женщин. Также он рассказал журналистке, что был бы рад разрешению многоженства в России.

Позже Артемий Лебедев женился на преподавателе по рисунку Алене Ивановой. В 2022 году он сообщил о разводе с матерью своих шестерых детей.

«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет», — добавил дизайнер, не уточнив причину расставания.

13 августа 2025 года Артемий Лебедев сообщил, что стал отцом в 11-й раз. У него родилась дочь: ее рост составил 53 см, а вес — 4050 гр. Имя новорожденной и личность матери блогер предпочел оставить в секрете.

В своих интервью Лебедев не раз рассуждал о женщинах. Блогер и дизайнер выступает за естественную красоту. По его словам, губы с филлерами выглядят отвратительно, а асимметрию груди исправлять не нужно, раз так задумано природой.

«Не надо ничего делать с губами, они уже классные от природы. И лоб, на котором появляются морщины — это нормально», — заявлял Лебедев.

Артемий Лебедев вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Самой сексуальной звездой он назвал певицу Наталью Ионову, известную как Глюкоза. По мнению блогера, она выглядит на 18 лет.

Также дизайнер призвал женщин рожать естественным путем и отказаться от кесарева сечения без необходимых показаний. Он назвал роды естественным и физиологичным процессом, который мало подвержен регулированию Минздрава. По мнению Лебедева, способ родоразрешения пропагандируют потому, что за кесарево врачи получают вдвое больше, чем за обычные роды.

«После естественных родов можно плясать через десять минут, даже если было пару разрывов. После кесарева у женщин комплексы, депрессия», — заключил дизайнер.

В 2025 году блогер и дизайнер признался, что много лет назад перенес операцию по удалению желчного пузыря — так он пытался поддержать одного из подписчиков, задавшего ему вопрос об операции. Лебедев заявил, что живет без желчного пузыря уже больше 15 лет и отметил, что жизнь никак не изменилась после удаления.

«Жру абсолютно все, пью кофе, ем острое, вообще себе ни в чем не отказываю и никаких проблем при этом не испытываю», — ответил Лебедев.

Более того, Лебедев напомнил, что удаление желчного пузыря считается второй по популярности операцией в мире. Он посоветовал подписчику лишний раз проконсультироваться со специалистом, чтобы принять окончательное решение о хирургическом вмешательстве.

Стиль Артемия Лебедева

Фишкой в стиле Артемия Лебедева стали яркие волосы и борода: дизайнер красился в розовый, синий, зеленый цвета, а однажды даже появился перед камерой с волосами цветов радуги. Он ратует за свободу личности и активно поддерживал красноярскую школьницу, которую ругали преподаватели за синий цвет волос.

«Некоторые педагоги почему-то считают, что в их задачи входит формирование личности, а не просто процесс передачи знаний ученикам. Выражаю школьнице максимальную поддержку. Носи синие волосы всегда», — обратился он к девочке.

В шоу «Стиль» на платформе VK Видео Лебедев рассказывал, что не стирает носки, а выкидывает их сразу после носки. А недавно Артемий Лебедев сообщил, что его выгнали из гостиной губернатора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за цветного пиджака. Дизайнер пытался объяснить, что на мероприятии нет дресс-кода, но потерпел неудачу.

Другие скандалы вокруг Артемия Лебедева

Выражения Артемия Лебедева нередко подвергаются критике. Еще во время ведения блога в «Живом журнале» он вызывал негодование своими публикациями. В 2017 году блогер написал резкий текст о том, что считает необоснованными аргументы в пользу жертвования денег больным, учителям и пенсионерам. Вместо этого Лебедев предложил потратить средства на строительство дорог.

В том же посте дизайнер упомянул «церкви, которые никому не нужны» и позже не раз высказывал свою антирелигиозную позицию. Еще в 2013 году вместе с публицистом Маратом Гельманом (признан в РФ иностранным агентом, внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Лебедев объявил конкурс на разработку знака об оскорблении чувств верующих. Организация «Православные активисты» подала на дизайнера в суд.

Однажды Артемий Лебедев вступил в конфронтацию с Алексеем Навальным. Все началось с обращений Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в Федеральную антимонопольную службу о проверке деятельности «Студии Артемия Лебедева». Дизайнер раскритиковал действия ФБК в социальных сетях и пригласил Навального на дебаты, которые прошли в эфире телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). В ответ Навальный упомянул госконтракты, заключенные Лебедевым. Те дебаты дизайнер проиграл, позже он объяснил это недостаточным опытом в подобных выступлениях.

В 2014 году Артемий Лебедев поддержал присоединение Крыма к России, а в 2022 году высказался положительно о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины. В 2023 году дизайнер сообщил, что его квартиры в Киеве конфисковали.

Артемий Лебедев в Запорожье, 2022 г. temalebedev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2024 году Артемий Лебедев дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Там он раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета», назвав ее деятельность «инфотерроризмом». Дизайнер заявил, что глава ЛБИ Екатерина Мизулина своими действиями наносит вред стране. В ответ Мизулина заявила, что подаст на Лебедева и Дудя в суд и потребует компенсацию в 10 миллионов рублей.

Позже Артемий Лебедев опубликовал видео с извинениями перед Мизулиной, но она их не приняла. Она предупредила, что попросит добавить видео к материалам дела. В итоге суд взыскал с Артемия Лебедева 500 тысяч рублей, с Юрия Дудя — 200 тысяч рублей, а также постановил удалить из интервью оскорбительный фрагмент.

В 2025 году суд в Москве оштрафовал блогера на 40 тысяч рублей по административной статье, предусматривающей наказание за осквернение предметов религиозного почитания. Поводом для судебного разбирательства стал пост Лебедева в соцсетях о покупке ковра с Богоматерью с косяком. Экспертиза признала осквернение иконы. Также Лебедев возмутил общественность одним из новостных выпусков — там он сравнивал акт самоудовлетворения с сюжетом фрески «Сотворение Адама». В данный момент Артемий Лебедев продолжает вести новостное шоу, выступает перед публикой и посещает города России.