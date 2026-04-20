«Пересидит Америку»: в России рассказали о стратегии Ирана в войне с США

Политолог Ордуханян: Иран будет ждать, пока США не исчерпают ресурсы для войны

В условиях обострения противоречий между США и Ираном стороны пока не готовы заключить соглашение об урегулировании конфликта. Иран при этом намерен «пересидеть» Соединенные Штаты и Израиль, поддерживающего Вашингтон, ожидая, пока у этих стран не кончатся ресурсы на ведение кампании. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Совершенно ясно и понятно, что Америка и Израиль абсолютно не готовы к политическому разрешению, поэтому у Ирана просто не остается выбора. Он, может быть, и рад сесть и договориться. Кому хочется постоянно жить под бомбардировками? Но это невозможно. Основной камень преткновения – это атомная программа Ирана, мирная атомная программа. Израиль постоянно провоцирует Америку [на продолжение конфликта]», — подчеркнул политолог.

На этом фоне, указал Ордуханян, продолжение боевых действий неминуемо. При этом вопрос о начале потенциальной наземной операции армии США в Иране остается открытым, отметил американист.

«Если Америке не удастся спровоцировать внутренние волнения, внутреннюю оппозицию [в Иране], то я думаю, что Иран, что называется, пересидит и Израиль, и Америку. Это их земля, это их люди. Ресурсы там достаточно сильные даже сейчас», — подытожил он.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном, но готова оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соглашения.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.