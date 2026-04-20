«Нефтяной дождь» и пятно в море. Около Туапсе устраняют разлив нефтепродуктов после атаки БПЛА

После атак беспилотников на Туапсе в акватории Черного моря зафиксировали разлив нефтепродуктов: по данным оперштаба, площадь загрязнения достигла около 10 тыс. кв. м, пятно обнаружили в полутора милях от порта. В округе ввели режим ЧС, а в порту продолжают устранять повреждения и последствия пожара. Подробности о разливе и ситуации в регионе — в материале «Газеты.Ru».

После атаки беспилотников на Туапсе 16 апреля в акватории рядом с портом продолжают убирать разлив нефтепродуктов. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, 19 апреля спутник зафиксировал нефтяное пятно в полутора милях от порта. По данным специалистов, загрязнение заняло около 10 тыс. квадратных метров.

Удар пришелся по инфраструктуре морского терминала в ночь на 16 апреля, и именно с этим в оперштабе связывают появление пятна. Чтобы не дать загрязнению распространиться, в море выставили боновые заграждения. В работе задействовали шесть портовых судов — быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

По словам жителей курорта, которые приводит «Осторожно, новости», впервые подозрительное пятно, похожее на грязную пену, заметили в Черном море и впадающих в него речках вечером 16 апреля. Местные подозревают, что оно образовалось из-за смеси воды с продуктами горения и позже попало в море. Жители также жаловались на специфический запах.

Отдельно продолжается сбор нефтепродуктов в реке Туапсе. Туда они попали после пожара на терминале, вспыхнувшего в ночь атаки. Этот участок удалось локализовать: на реке установили 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и оборудовали нефтеловушку.

Пожар на терминале

Пожар на нефтеналивном морском терминале после атаки 16 апреля тушили 3,5 суток и ликвидировали его только 19 апреля. Однако уже на следующий день, 20 апреля, ВСУ вновь атаковали портовую инфраструктуру города. На морском терминале в Туапсе снова начался пожар.

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, к работам подключили два пожарных поезда. Всего на месте задействованы 246 человек и 73 единицы техники, в том числе силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Параллельно в городе следят за качеством воздуха. По данным оперштаба, специалисты Роспотребнадзора проводят замеры в районе жилой застройки три раза в день — утром, днем и вечером — и передают результаты в муниципальный оперативный штаб. Последние лабораторные исследования показали, что концентрация вредных веществ не превышает норму.

«Нефтяные дожди»

После прилетов дронов 20 апреля жители Туапсе начали замечать черные капли, похожие на нефтяные следы, пишет Telegram-канал Kub Mash. По словам местных, маслянистые пятна оседают на автомобилях и крышах домов — это происходит на фоне густого дыма, который поднялся после пожара на морском терминале. При этом официальных подтверждений загрязнения воздуха пока нет.

Жительница Туапсе, живущая рядом с морским портом, рассказала 93.RU, что сейчас в городе солнечно, и никаких нефтяных капель она не заметила.

Так называемый «нефтяной дождь» в Туапсе после атаки БПЛА и пожара в порту связан с процессами горения нефти, при которых продукты сгорания поднимаются в атмосферу, а затем оседают. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Серов. По его словам, из-за примесей в составе нефти часть веществ после горения возвращается на поверхность.

«Это не то, что нефтяные дожди, это из-за того, что при горении нефти выделяются в атмосферу горючие вещества сгоревшие, потом они оседают. Вот и все. Это как в Иране было то же <...> Мы дрова бросаем 10 килограммов, а угля получается, например, 200 граммов. То есть куда эти 9,5 килограмма улетают? Они улетают в атмосферу в виде сгоревшего тепла газов и других веществ, которые образуются при горении. Здесь то же самое. Нефть уже при горении нечистая. Пятно образуется в атмосфере, и все это разлетается в зависимости от высоты подъема», — отметил специалист.

Говоря о возможных рисках для окружающей среды, эксперт подчеркнул, что в таких условиях важно соблюдать личную гигиену. При этом, добавил он, для объективной оценки последствий необходимо учитывать концентрацию нефти и сопутствующих веществ, попавших в атмосферу во время пожара.