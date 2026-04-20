Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Учительница развращала ученика в частной школе и пошла под суд

В Австралии учительницу обвинили в развращении 15-летнего юноши
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Педагога из Австралии обвинили в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 24-летняя Элле Клементс работала в частной школе для мальчиков в Бруквейле как минимум год до того, как о ситуации стало известно.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, от действий учительницы пострадал 15-летний молодой человек. Каким образом об «отношениях» узнали окружающие, не уточняется.

Женщину отстранили от преподавания. После задержания она провела два дня в полиции, но вскоре ее освободили под залог и обязали пройти лечение в медицинском учреждении.

Фигурантке предъявили несколько обвинений, связанных с действиями сексуального характера. Сама Клементс не признала себя виновной. В случае, если ее признают виновной, ей максимальное наказание, которое она может получить – пожизненное заключение.

Известно, что в школе обучаются мальчики с пятого по 12 класс. За один учебный год родители отдают до 23,5 миллионов австралийских долларов (более одного миллиона рублей).

Ранее педагог совратила подростка и забеременела от него.

 
Теперь вы знаете
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!