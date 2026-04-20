Учительница развращала ученика в частной школе и пошла под суд

Педагога из Австралии обвинили в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 24-летняя Элле Клементс работала в частной школе для мальчиков в Бруквейле как минимум год до того, как о ситуации стало известно.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, от действий учительницы пострадал 15-летний молодой человек. Каким образом об «отношениях» узнали окружающие, не уточняется.

Женщину отстранили от преподавания. После задержания она провела два дня в полиции, но вскоре ее освободили под залог и обязали пройти лечение в медицинском учреждении.

Фигурантке предъявили несколько обвинений, связанных с действиями сексуального характера. Сама Клементс не признала себя виновной. В случае, если ее признают виновной, ей максимальное наказание, которое она может получить – пожизненное заключение.

Известно, что в школе обучаются мальчики с пятого по 12 класс. За один учебный год родители отдают до 23,5 миллионов австралийских долларов (более одного миллиона рублей).

Ранее педагог совратила подростка и забеременела от него.