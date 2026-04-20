«Худший день в нашей жизни»: известная блогерша случайно сбила своего двухлетнего сына

Блогерша Келли Хоптон‑Джонс сбила собственного сына на машине
Блогерша Келли Хоптон‑Джонс рассказала в соцсетях, что сбила своего сына Генри на машине. Слова инфлюэнсера передают местные СМИ.

«Сегодня был худший день в нашей жизни. Жизнь может измениться в мгновение ока», — сказала она.

Инцидент, уточняется в публикации, произошел 16 апреля. В тот день Хоптон‑Джонс собиралась съездить в магазин, чтобы купить пончики для своей старшей дочери Лили. И когда она выезжала из гаража, ее младший сын Генри попал под колеса автомобиля — мальчик находился вне зоны видимости матери.

«Наши соседи сразу вмешались и забрали Лили, а мы побежали в отделение неотложной помощи», — отметила блогерша.

Позже врачи провели комплексное обследование Генри: ему сделали нескольких рентгенографий ног, груди и шеи, а также компьютерную томографию, которые не обнаружили у мальчика повреждений органов и спинного мозга. Однако у ребенка диагностировали перелом таза, а также несколько ссадин.

«Со мной остается фраза врача: «Он пострадал, но это то, от чего можно восстановиться», — отметила Хоптон‑Джонс.

