Выросли реальные зарплаты россиян

Реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5%, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В декабре зарплаты увеличились на 4,6% в годовом выражении, на 39,5% в месячном. Такой рост показателя объясняется выплатой бонусов в конце года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года этот показатель составил 69 278 рублей.

Ранее в ЦБ РФ анонсировали пилотный проект по зачислению зарплат по номеру телефона.