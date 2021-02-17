Калининград подключили к сетям РФ по дну Балтийского моря

Строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград завершено. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Ростелеком.

«Новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре - ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран», — говорится в сообщении.

Пропускная способность линии связи — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Всего по дну Балтийского моря проложили 1115 км кабеля.